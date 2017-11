TGE le premier utilitaire Man

le constructeur allemand MAN élargit son offre aux missions de transport de 3 à 44 tonnes de PTAC .

La croissance des segments C et D enregistrée ces dernières années a incité le constructeur des poids lourds MAN à investir le créneau avec l’offre TGE.

Le TGE, puisqu’il s’agit du premier produit de la gamme est décliné en deux empattements, trois hauteurs et trois longueurs de chargement maximum et un de 18,3 m3.

La gamme offre des possibilités de poids total autorisé de 3 à 5,5 t, sans oublier les 3,5 tonnes.

Indépendamment du poids total autorisé, les véhicules sont disponibles en traction, propulsion ou transmission intégrale avec une boîte de vitesse manuelle à six rapports ou une boîte de vitesse automatique à huit rapports.

Pour ce qui est du moteur, le TGE adopte le 4 cylindres diesel de 1 968 cm3, développant 102, 122, 140 et 177 chevaux.