Huile moteur : Wolf Oil répond aux exigences de nouveaux moteurs à essence de GM

Wolf annonce une nouvelle gamme de lubrifiants moteurs pour les nouvelles motorisations du géant de détroit Gm. Trois nouvelles huiles qui surpassent la spécification Dexos1™ Gen 2 de General Motors (GM) font leur apparition en 2017, Il s'agit de : WOLF ECOTECH 0W20 D1 FE, WOLF VITALTECH 5W20 D1 et WOLF VITALTECH 5W30 D1. Wolf Oil est l'un des premiers producteurs de lubrifiants à proposer une gamme en réponse à cette nouvelle spécification GM. Les formulations ont toutes trois été développées par Wolf Oil en étroite collaboration avec son fournisseur d'additifs. Ces nouveaux lubrifiants, 100 % synthétiques, sont élaborés à partir d'huiles de base de haute qualité. Outre leur très faible viscosité, ils offrent des capacités lubrifiantes extrêmement élevées qui réduisent les frottements à l'intérieur du moteur, entraînant ainsi des économies de carburant notables. Ils assurent par ailleurs une protection renforcée contre l'oxydation et les dépôts, ce qui facilite la tâche des dispositifs de réduction des émissions. Par ailleurs, ils apportent aux moteurs turbo à injection directe une protection renforcée contre l'auto-allumage à faible régime, lequel entraîne une combustion imparfaite et qui peut facilement endommager les pistons.

La spécification General Motors Dexos1™ Gen 2 est la plus récente du groupe automobile américain. Elle veille à ce que les moteurs des voitures produites par le Groupe GM (et commercialisées dans le monde entier) bénéficient d’une lubrification parfaitement adaptée.