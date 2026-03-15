Transport terrestre : ouverture de deux liaisons internationales entre l’Algérie et la Tunisie

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports annonce la mise en service de deux nouvelles liaisons terrestres internationales pour le transport de voyageurs entre Alger et Annaba vers Tunis. Cette initiative vise à faciliter les déplacements des citoyens et à renforcer les échanges entre l’Algérie et la Tunisie.

La première liaison a été lancée jeudi 12 mars depuis la gare routière de Kharrouba à Alger. Le départ inaugural, prévu à 20h00, a été donné par le secrétaire général du ministère, en présence de la wali déléguée de la circonscription administrative de Hussein Dey.

Une seconde ligne reliant Annaba à Tunis est entrée en service le lendemain, vendredi matin à 7h00, au départ de la gare routière Sogral. Ces nouvelles dessertes s’inscrivent dans les efforts visant à renforcer la connectivité terrestre entre les deux pays.