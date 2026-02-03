SARL KADIRI : vers une production locale de fluides automobiles

La société SARL KADIRI, dirigée par Mohamed Lamine Kadri, franchit une nouvelle étape dans le renforcement du manufacturing local en Algérie.

Dans une annonce publiée sur son profil LinkedIn, M. Kadri a confirmé le lancement officiel de la production de fluides automobiles d’origine, répondant à des normes européennes strictes, dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de valorisation du savoir-faire national.

Cette initiative illustre la dynamique des entreprises algériennes à développer des solutions industrielles locales, tout en garantissant qualité et conformité internationale, et s’inscrit dans la logique de soutien à l’industrie automobile nationale.