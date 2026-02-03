Stellantis Algérie renforce son écosystème industriel à Turin

Turin a accueilli ce lundi 2 février , la réunion « Stellantis Algérie rencontre les entreprises de Turin », réunissant Stellantis Algérie, l’AAPI et 117 entreprises italiennes de composants automobiles. Organisée par l’Ambassade d’Algérie à Rome et l’Unione Industriali Torino, la rencontre visait à présenter aux industriels italiens des opportunités d’investissement en Algérie dans la sous-traitance et la production locale de pièces.

Mme Imane Toumi (AAPI) a détaillé le climat d’investissement et les dispositifs d’accompagnement en Algérie, tandis que Stellantis Algérie a insisté sur la création d’un écosystème industriel local, allant au-delà de l’assemblage, avec une production à Tafraoui (Doblo, Doblo Panorama, Fiat Grande Panda). L’entreprise a précisé que ce modèle est destiné exclusivement au marché algérien, sans délocalisation ni exportation.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique de transfert de technologie, production locale de composants et investissements industriels. La rencontre a été suivie de près par les syndicats italiens (FIM, FIOM, UILM…), soulignant l’importance stratégique de la chaîne de valeur automobile entre l’Algérie et l’Italie.