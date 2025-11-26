Sonatrach signe un contrat stratégique avec Sinopec pour booster la production d’essence

Sonatrach signe avec Sinopec pour doubler la production d’essence à Arzew

Sonatrach et la société chinoise Sinopec Guangzhou Engineering Co., Ltd. ont signé, Ce lundi , 17 novembre 2025 , un contrat pour la construction d’une unité de traitement catalytique du naphta lourd à la raffinerie d’Arzew. La cérémonie s’est tenue en présence de M. Mohamed Arkab, Ministre d’État, Ministre des Hydrocarbures et des Mines, et du PDG de Sonatrach, M. Noureddine Daoudi.

Le projet, qui s’étendra sur 5 hectares et sera achevé en 30 mois, permettra de porter la production d’essence de la raffinerie de 550 000 à 1,2 million de tonnes par an, renforçant l’autonomie énergétique de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays.

Sinopec Guangzhou apportera son expertise en ingénierie, approvisionnement, construction et exploitation. Cette initiative s’inscrit dans le programme de modernisation des capacités de raffinage de Sonatrach, visant à accroître la valeur ajoutée nationale et à sécuriser l’approvisionnement énergétique.