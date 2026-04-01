Technocast automotive accélère son positionnement industriel à Equip Auto Algeria 2026

Véritable messe de l’après-vente automobile, Equip Auto Algeria, qui se tient du 30 mars au 2 avril au Palais des Expositions d’Alger, s’impose de plus en plus comme une vitrine stratégique pour les acteurs de la seconde monte… et désormais pour les futurs industriels de la première monte. À cette occasion, Technocast, à travers sa filiale Technocast Automotive, marque fortement sa présence avec un stand d’envergure répondant aux standards

Le groupe Technocast y expose un châssis complet mettant en valeur l’ensemble des composants mécaniques qu’il développe et fabrique localement. Parmi les éléments présentés figurent les systèmes de freinage, les amortisseurs ainsi que différentes pièces structurelles, illustrant la montée en puissance industrielle du groupe dans l’écosystème automobile.

Mais au-delà de la démonstration de maitrise technologique, Technocast a également profité de ce rendez-vous pour annoncer un tournant stratégique majeur , à savoir , la création d’une joint-venture avec l’équipementier italien LPR. une référence dans le domaine des systèmes de freinage automobile, et fournisseur de nombreux constructeurs.

Ce partenariat vise en priorité à répondre aux besoins du constructeur Stellantis en Algérie, notamment dans le cadre de la montée en cadence de la production de Fiat à Tafraoui. À terme, la joint-venture ambitionne également de se positionner sur le marché de l’après-vente via les réseaux agréés et partenaires.

Selon M. Djeloul Msilti, Président-Directeur Général du groupe, cette initiative s’inscrit dans une vision claire , à noter , répondre aux besoins du marché national tout en ouvrant la voie à l’international. Il confirme également que cette collaboration avec un équipementier italien s’inscrit pleinement dans l’objectif d’intégrer la chaîne de valeur industrielle de Stellantis en Algérie., « Oui, justement, nous faisons partie de cette chaîne de valeur », affirme-t-il, soulignant que le projet accompagnera la montée en volume de la production locale, estimée actuellement à environ 90 000 véhicules, avec des perspectives d’évolution à moyen terme.

Technocast Automotive : la qualité au cœur de la réussite industrielle

Pour M. Bouabdellah, membre fondateur de Technocast, l’industrialisation ne se résume pas aux lignes de production ni aux investissements. Le vrai levier, selon lui, c’est la maîtrise des processus industriels. À Technocast Automotive, cela se traduit par des certifications rigoureuses et des standards de production stricts, garantissant une qualité constante et une traçabilité des lots , à la hauteur des exigences des constructeurs automobiles. Dans un marché où fiabilité et précision font la différence, ce souci du détail place Technocast parmi les références incontournables du secteur.

Avec cette double approche , démonstration industrielle et partenariat stratégique, Technocast group confirme son ambition de devenir un acteur clé de l’intégration automobile en Algérie, tout en posant les bases d’un développement à l’international.

K.A.