EQUIP AUTO Algeria 2026: Un tournant industriel et des chiffres records

Le Palais des Expositions (SAFEX) accueillera, du 30 mars au 2 avril 2026, la 20ème édition d’EQUIP AUTO Algeria. Plus qu’un simple anniversaire, cette édition consacre le salon comme le leader incontesté de l’après-vente et de l’industrie automobile en Afrique du Nord.

Cette édition anniversaire marque une étape majeure dans l’intégration locale. Avec plus de 400 exposants issus de 11 pays, le salon mettra en lumière la montée en puissance des sous-traitants nationaux. Spécialistes de la pièce de rechange, des lubrifiants ou encore des batteries, ces acteurs confirment la vitalité du tissu industriel algérien. L’événement bénéficie d’une dimension internationale exceptionnelle avec 9 nations représentées, dont 4 pavillons officiels : la Chine, la Turquie, l’Inde et la Corée du Sud.

La souveraineté industrielle au cœur des débats

Le point d’orgue de cette édition, selon l’organisateur, sera la conférence stratégique organisée en marge de l’exposition. Prévue le 30 mars à 10h30, elle réunira experts et décideurs autour d’un enjeu crucial : faire de la filière « Made in Algeria » le pilier de la souveraineté industrielle nationale.

Une attractivité intacte malgré les mutations

En dépit de la réorganisation en cours du marché automobile national, l’intérêt pour l’Algérie reste massif. Des exposants attendus d’Europe (France, Italie, Allemagne, Pologne) et de la région (Tunisie) ont répondu présents, créant une plateforme unique pour les partenariats B2B et l’investissement direct. Avec 15 000 visiteurs professionnels attendus, EQUIP AUTO Algeria 2026 s’affirme plus que jamais comme le carrefour incontournable du business automobile entre l’Europe , l’Asie et l’Algérie.

R.N.