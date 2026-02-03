PUBLICITÉ

L’EDIV réceptionne 335 bus au port d’Alger pour le renouvellement du parc national

L’EDIV, relevant de la Direction des fabrications militaires du MDN, a réceptionné au port d’Alger une première cargaison de 335 bus, dans le cadre du programme présidentiel visant l’importation de 10.000 bus pour renouveler le parc national de transport de voyageurs. Selon le Général Mahfoud Hamel, cette livraison s’inscrit dans un lot de 6.800 bus attendus de partenaires chinois et allemands, dont les arrivages se poursuivront dans les prochains jours.

 

