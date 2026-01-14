VÉHICULES ELECTRIQUE & HYBRIDE
Opel choisit l’Algérie pour son nouveau site de production hors d’Europe
Le constructeur allemand Opel, marque du groupe Stellantis, a annoncé l’implantation prochaine d’une usine de production en Algérie.
L’annonce a été faite par le PDG d’Opel, Florian Huettl, sur sa page Linkdin, qui qualifie ce projet de tournant stratégique pour la marque et pour la région Moyen-Orient–Afrique.
Cette unité industrielle vise à répondre aux besoins du marché algérien et régional, à renforcer l’intégration industrielle locale et à soutenir une croissance durable à long terme.
