Opel choisit l’Algérie pour son nouveau site de production hors d’Europe

Le constructeur allemand Opel, marque du groupe Stellantis, a annoncé  l’implantation prochaine d’une usine de production en Algérie.
L’annonce a été faite par le PDG d’Opel, Florian Huettl,  sur sa page Linkdin, qui qualifie ce projet de tournant stratégique pour la marque et pour la région Moyen-Orient–Afrique.

Cette unité industrielle vise à répondre aux besoins du marché algérien et régional, à renforcer l’intégration industrielle locale et à soutenir une croissance durable à long terme.

 

