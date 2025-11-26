L’Algérie Signe un Contrat d’Importation de 500 000 Pneus de marque Pirelli

Cette commande s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’approvisionnement en produits de qualité pour le marché algérien. Le partenariat avec Pirelli, reconnu pour son expertise et ses innovations dans le domaine des pneumatiques, devrait contribuer à améliorer la disponibilité de pneus performants pour divers types de véhicules en Algérie. Cette initiative répond à la demande croissante du marché local et s’inscrit dans la stratégie de Naftal de diversifier ses offres et d’assurer la satisfaction des consommateurs. Les détails concernant les modalités de livraison et les délais d’importation ne sont pas encore précisés, mais cette opération marque un pas important vers le renforcement des relations commerciales entre l’Algérie et l’Italie