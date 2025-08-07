Sous-traitance: signature d’un protocole d’accord entre SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES et COSIDER ALREM

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une industrie mécanique nationale et renforcer une chaîne de sous-traitance industrielle dans le cadre de l’intégration locale, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrib, accompagné du ministre de l’Hydraulique, M. Tahar Derbal, a présidé ce matin, au siège du ministère de l’Industrie, la cérémonie de signature d’un protocole de partenariat entre SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES et la filiale du groupe Cosider , Cosider .

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Président-directeur général du groupe Cosider, M. Hamid Khemliche, du Directeur général deCosider Alrem, M. Nadhir Benmoussa, ainsi que de représentants de SPA Algeria Faw Trucks Industrie et de la maison-mère chinoise FAW, en plus de cadres du ministère et des deux entreprises partenaires.

Selon le communiqué, du ministère publié sur sa page fb, ce partenariat a pour objectif le lancement d’un projet de fabrication de pièces de rechange destinées aux véhicules et camions de marque FAW, dans le cadre du soutien et du développement d’un écosystème national de sous-traitance intégré, capable de répondre aux besoins des constructeurs localement et d’atteindre des niveaux élevés d’intégration dans le secteur de l’industrie automobile.