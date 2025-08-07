Industrie automobile : l’Algérie mobilise ses compétences pour bâtir un écosystème national

Le ministère de l’Industrie a annoncé, le lundi4 Aout, le lancement d’une campagne nationale de mobilisation des compétences algériennes, en Algérie et à l’étranger, en vue de créer un Conseil national d’expertises dédié à l’industrie automobile et à la fabrication de pièces de rechange.

Placée sous la thématique« Avec des compétences algériennes, nous construisons une véritable industrie mécanique », visant à mettre en place une industrie mécanique intégrée, compétitive et durable.

Le ministère invite les experts, ingénieurs et techniciens intéressés à déposer leur candidature en ligne via la plateforme dédiée : https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/en/.

Selon le communiqué, le futur Conseil d’expertises aura pour mission d’élaborer un référentiel national en matière d’intégration industrielle, servant de cadre de référence pour orienter les industriels, garantir la conformité aux normes internationales et favoriser l’insertion de l’industrie algérienne dans les chaînes de valeur mondiales.