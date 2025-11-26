Ouverture de la 10ᵉ édition d’ALGEST, rendez-vous de la sous-traitance industrielle

La 10ᵉ édition du Salon Algérien de la Sous-Traitance (ALGEST) s’est ouverte ce lundi, réunissant une centaine d’entreprises nationales et internationales spécialisées dans divers secteurs industriels. L’événement met en avant les opportunités de partenariat et la montée en compétence des fournisseurs locaux.

Le Ministre de l’Industrie inaugure la 10ᵉ édition du salon ALGEST

Dans son allocution, il a rappelé que la sous-traitance est un levier stratégique pour la relance économique, visant à accroître la production locale, renforcer les compétences nationales et favoriser la création d’emplois qualifiés. Il a également souligné l’industrie automobile comme exemple de secteur en croissance rapide, appelant à renforcer le réseau de sous-traitants pour passer de l’assemblage à une production locale complète. L’objectif national est de porter la contribution de l’industrie au PIB à 13 % d’ici 2027. Selon Kamel Agsous, président de la Bourse de Sous-Traitance, ce salon constitue un vecteur stratégique pour dynamiser la sous-traitance nationale, favoriser le transfert technologique et renforcer la valeur ajoutée locale. La manifestation se tiendra jusqu’au 20 novembre au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger.

Journées Techniques de l’Industrie – 18, 19 et 20 novembre 2025

Les Journées Techniques dédiées au développement industriel et à la sous-traitance en Algérie se tiendront du 18 au 20 novembre 2025, au niveau du pavillon , réunissant les représentants institutionnels, experts, industriels, bureaux d’études, entreprises publiques et privées autour d’un programme riche d’exposés, panels et débats.