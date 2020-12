Lamborghini Squadra Corse présente la SC20 homologuée pour une utilisation sur routes

Lamborghini Squadra Corse présente la SC20, passe d’une d’une voiture de piste à toit ouvert à une utilisation sur route.

La SC20 est la deuxième pièce unique conçue par le département du sport automobile et conçue par Centro Stile à Sant’Agata Bolognese etre homologuer annonce le constructeur dans un communiqué parvenu, à notre rédaction.

ce Bolide a été créée selon les souhaits du client, qui a été impliqué dans le projet dès les tout premiers dessins des designers de Lamborghini. L’objectif commun, précise le document était de construire un véhicule unique, extrême dans sa conception et ses performances, et capable de combiner des solutions aérodynamiques tirées des Lamborghini de course incorporant des lignes sans précédent et des détails exclusifs. «Deux ans après le SC18 Alston, le SC20 était un nouveau défi intrigant.

Les principales sources d’inspiration étaient le Diablo VT Roadster, l’Aventador J, le Veneno Roadster et le Concept S, et le résultat est une combinaison dramatique de créativité et d’attitude de course », a commenté Mitja Borkert, responsable du design Lamborghini Centro Stile. La carrosserie en fibre de carbone a été polie et lissée à la main par les ingénieurs aérodynamiques de Lamborghini pour fournir un flux d’air optimal pour les performances et les occupants du cockpit, garantissant une conduite en plein air confortable même à haute vitesse.

Le séparateur avant prononcé est encadré par deux ailettes et les prises d’air sur le capot avant sont inspirées de celles de la Huracán GT3 EVO, tandis que les flancs de carrosserie sculptés reflètent les solutions adoptées sur l’Essenza SCV12. L’arrière musclé est surmonté d’une grande aile en fibre de carbone qui peut être réglée dans trois positions différentes: charge faible, moyenne et élevée.

Impression 3D

les bouches d’aération sont créées à l’aide de la technologie d’impression 3D dans l’usine de Sant’Agata Bolognese. Maurizio Reggiani, directeur technique d’Automobili Lamborghini, a déclaré: «Le SC20 est une combinaison d’ingénierie sophistiquée, de savoir-faire italien, de sportivité et de design avancé.

dans se tripes un V12 12 cylindre 770CV

C’est également un exemple de l’application de notre moteur V12 et de la fibre de carbone à un véhicule à toit ouvert radical qui porte indéniablement l’ADN de Lamborghini. Son moteur est basé sur le V12 phare de Lamborghini: le douze cylindres aspiré de 6 498 cm3 qui délivre 770 CV à 8 500 tr / min et développe 720 Nm de couple à 6 750 tr / min. Il est géré par le biais de la boîte de vitesses ISR (Independent Shifting Rod) optimisée à sept rapports. La puissance est déchargée au sol par le système à quatre roues motrices avec différentiel électronique central, et les pneus Pirelli PZero Corsa sont montés sur des jantes en aluminium à un écrou, 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.